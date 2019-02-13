اونلاين | يلا شوت.. مشاهدة مباراة الزمالك ضد نصر حسين داي اليوم live

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يلا شوت.. مشاهدة مباراة الزمالك ضد نصر حسين داي اليوم live

سيكون المطلب الوحيد لنادي الزمالك خاصة بعد خسارته خلال اللقاء الأول أمام جورماهيا الكيني، وسيكون الزمالك وسط جمهور المفضل بالفوز خاصة في ظل تألقه المحلي خلال الفترة الماضية، وسيحاول الزمالك هذا الموسم استغلال تواجد تشكيلة قوية من اللاعبين من أجل أحرز لقب الدوري ولقب الكونفيدرالية الأفريقية.

كورة أون لاين مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي اليوم:

سيبدأ المدرب كريستيان جروس بتشكيلته الذي اعتاد عليها مع الفريق، وسيدفع بالثنائي محمود علاء ومحمد عبد الغني في مركز قلب الدفاع، وسيقود الهجوم هجوم الفارس الأبيض في هذا اللقاء عمر السعيد، وخلفه الثلاثي كهربا، أوباما، إبراهيم حسن.

موعد مباراة الزمالك ونصر حسين داي والقنوات الناقلة:

يلتقي الزمالك مع نصر حسين داي في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة الثامنة مساءا بتوقيت المغرب في بث حي ومباشر عبر قناة بي ان سبورت الرياضية.

