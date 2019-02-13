اونلاين | متابعة حصرية - الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر (كورة أتش دي) | مشاهدة Zamalek اليوم جودة مميزة بدون تقطيع مجانا

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متابعة حصرية - الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر (كورة أتش دي) | مشاهدة Zamalek اليوم جودة مميزة بدون تقطيع مجاناوتعتبر مباراة نصر حسين داي، بمثابة عنق الزجاجة للفريق الأبيض في مشواره الأفريقي، خاصة بعد خسارته في الجولة الأولى خارج أرضه أمام جورماهيا الكيني (4-2).
رد الاعتبار
يسعى الزمالك بعد الخسارة الكبيرة من جورماهيا لرد اعتباره أفريقيًا، متسلحًا باللعب على أرضه ووسط جماهيره.
وكان لقاء جورماهيا بمثابة الصدمة لجماهير القلعة البيضاء، خاصة أن الفريق كان يسير بخطى ثابتة قبلها محليًا وفي الأدوار التمهيدية للبطولة الأفريقية.
تصحيح المسار
يتذيل الزمالك حاليًا ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط، في حين يملك نصر حسين داي 3 نقاط بعد فوزه على بترو أتلتيكو الأنجولي (2-1) في الجولة الأولى.
ويأمل الفريق الأبيض تصحيح مساره سريعًا وحصد أول 3 نقاط، تعيده إلى السابق مجددًا، خاصة أن أي نتيجة سلبية للزمالك اليوم، قد تقلل من فرص تأهله لدور الثمانية.
استعادة المستوى
تعتبر مباراة نصر حسين داي فرصة للاعبي الزمالك، من أجل استعادة مستواهم مجددًا، ومحو صورتهم السلبية في الفترة الأخيرة، وتحديدًا بعد الخسارة الثقيلة من جورماهيا والفوز الصعب على النجوم بالدوري.
ويأتي على رأس هؤلاء اللاعبين الذين تراجع أداؤهم التونسي حمدي النقاز وعبد الله جمعة ويوسف إبراهيم "أوباما"، كما أن المهاجم المغربي خالد بوطيب المنضم للزمالك في يناير/كانون الثاني الماضي مطالب بوضع بصمته.
كما أن المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، مطالب بإعادة صورة الأبيض القوية بعد اهتزازها مؤخرًا.
متابعة حصرية - الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر (كورة أتش دي) | مشاهدة Zamalek اليوم جودة مميزة بدون تقطيع مجانا
ستتمكنوا من مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي اليوم في تمام الساعة التاسعة بتوقيت جمهورية مصر العربية، العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وستكون المباراة مذاعة عبر قنوات BEIN SPORT المشفرة وسنكون من خلال تلك المقالة موفرين لكم البث المباشر بأكثر من جودة، وتعد مباراة الزمالك ونصر حسين داي الجزائري واحدة من أهم مباريات هذه الجولة بالبطولة الأفريقية الثانية.مشاهدة مباراة الزمالك اليوم
مشاهدة مباراة الزمالك اليوم يلا شوت
يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك اليوم أمام نصر حسين داي، الفوز سيكون المطلب الوحيد لنادي الزمالك خاصة بعد خسارته خلال اللقاء الأول أمام جورماهيا الكيني، وسيكون الزمالك وسط جمهور المفضل بالفوز خاصة في ظل تألقه المحلي خلال الفترة الماضية، وسيحاول الزمالك هذا الموسم استغلال تواجد تشكيلة قوية من اللاعبين من أجل أحرز لقب الدوري ولقب الكونفيدرالية الأفريقية.
مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي
سوف نوفر لكم رابط البث المباشر الخاص بمباراة الزمالك ونصر حسين داي مع بداية اللقاء.
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