مارسيلو يعترف بالكذب.. ويكشف السر الكبير لرونالدو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اعترف النجم البرازيلي مارسيلو دا سيلفا، ظهير أيسر فريق ريال مدريد الإسباني، بمعرفته برحيل زميله السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن صفوف الفريق الملكي الإسباني ريال مدريد، قبل توقيع عقده مع يوفنتوس الإيطالي الصيف الماضي.

مارسيلو كشف أن كريستيانو رونالدو أخبره قبل أيام من مواجهة ليفربول الإنجليزي في نهائي أبطال أوروبا الموسم الماضي، والذي توج فيه الريال باللقب الأوروبي للمرة الثالثة على التوالي.

صحيفة “ماركا” الإسبانية، نقلت عن اللاعب الدولي البرازيلي تصريحات قال فيها: إن رونالدو أحاطه علما بقرار الرحيل عن النادي الملكي خلال التدريبات.

وردا على سؤال أحد الصحفيين بصحيفة “سبورتي إنتراتيفو” البرازيلية، حول السبب وراء نفيه في وقت سابق علمه بقرار رونالدو، قال الدولي البرازيلي مارسيلو: “كان علي أن أكذب”.

وعقب مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، ألمح كريستيانو رونالدو بنيته الرحيل عن النادي الملكي، من دون أن يكشف عن وجهته موعد الرحيل، وهو ما أثار جدلا واسعا وسط جماهير الريال.. ورحل رونالدو البالغ من العمر 34 عاما، إلى يوفنتوس “السيدة العجوز” في شهر فبراير الماضي، مقابل 105 ملايين يورو.