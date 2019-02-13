شكرا لقرائتكم خبر عن بوطيب هو الأقرب لقيادة الزمالك في مباراة اليوم والان مع التفاصيل

السعودية نيوز -365 يواجة نادي الزمالك المصري نظيره نصر حسين داي الجزائري في الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية،في التاسعة من مساء اليوم على ملعب برج العرب بالأسكندرية.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في المجموعة بعد الهزيمة من جور ماهيا الكيني في الجولة الأولى ،بينما يأتي نصر حسين داي في المركز الثاني بثلاث نقاط بعد فوزه على بترو أتليتكو الأنجولي في نفس الجولة.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش".

الدفاع: حمدي النقاز – محمود علاء – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة.

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف إبراهيم "أوباما" – محمود عبد المنعم "كهربا" – إبراهيم حسن.

الهجوم: خالد بوطيب.