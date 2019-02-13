شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام نصر حسين داى بعد استعادة طارق وكهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعيد الزمالك خدمات طارق حامد لاعب وسط الفريق، لقيادة خط الوسط أمام الفريق نصر حسين داى الجزائرى، بعد غيابه عن مباراة النجوم للإيقاف، بالإضافة إلى عودة محمود كهربا، صانع ألعاب الأبيض، بعدما شارك فى مران الفريق بداية من أول أمس، مع باقى اللاعبين بعد حصوله على إجازة طوال الفترة الأخيرة للاستجمام فى ألمانيا؛ بسب غيابه عن مباراة النجوم للإيقاف.

من المتوقع أن يدفع المدير الفنى للزمالك، بتشكيل مكون من: محمود جنش فى حراسة المرمي، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهم إبراهيم حسن وأوباما وكهربا فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم".

ويلتقى الزمالك مع نظيره نصر حسين داى الجزائرى، فى التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، فى المباراة التى ستجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر إقامتها على استاد برج العرب بالإسكندرية، بحضور 10 آلاف مشجع؛ حيث يسعى الأبيض لتحقيق أول فوز له فى المجموعة.