اونلاين | مشاهدة مباراة دورتموند ضد توتنهام ضمن اهم مباريات اليوم | يلا شوت مباراة توتنهام Tottenham

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مشاهدة مباراة دورتموند ضد توتنهام ضمن اهم مباريات اليوم | يلا شوت مباراة توتنهام Tottenham

يستضيف فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، نظيره فريق بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم الاربعاء 13 فبراير في الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات ذهاب دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

مشاهدة مباراة دورتموند ضد توتنهام ضمن اهم مباريات اليوم | يلا شوت مباراة توتنهام Tottenham

ومن المتوقع أن يبدأ بوتشيتينو مدرب توتنهام بالقوة الضاربة منذ بداية المباراة، وجاءت التشكيلة المتوقعة كالتالي :-

حراسة المرمى : لوريس.

خط الدفاع : تريبير - سانشيز - ألدرفايلد - روز.

خط الوسط : وينكس - سيسوكو - ايريكسن - لوكاس مورا.

خط الهجوم : سون - يورنتي.

وأيضا جاء التشكيل المتوقع لنادي بوروسيا دورتموند :-

حراسة المرمى : بوراك.

خط الدفاع : شميلزر - اشرف حكيمي - توبراك - ديالو.

خط الوسط : فيتسيل - جيريرو - سانشو - ديلاني - فيليب.

خط الهجوم : ماريو جوتزه.

ويتصدر نادي بوروسيا دورتموند جدول ترتيب الدوري الالماني في الفترة الأخيرة، بينما يحل فريق توتنهام هوتسبير في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة فريق بوروسيا دورتموند الألماني ضد نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي عبر موقع الخليج 365 الرياضي.