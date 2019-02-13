اونلاين | يلا شوت | رابط سريع مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر بدون تقطيع اليوم الكونفيدرالية | كورة اون لاين

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يلا شوت | رابط سريع مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر بدون تقطيع اليوم الكونفيدرالية | كورة اون لاين |

يستعد فريق الزمالك لخوض مباراة صعبة ضد نصر حسين داي الجزائري مساء اليوم الأربعاء وذلك في الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".

يلا شوت | رابط سريع مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر بدون تقطيع اليوم الكونفيدرالية | كورة اون لاين |

وسيلتقي فريق الزمالك مع نصر حسين داي على ملعب برج العرب بالإسكندرية وذلك مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

يلا شوت | رابط سريع مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر بدون تقطيع اليوم الكونفيدرالية | كورة اون لاين |

وكان فريق الزمالك قد خسر من جورمايا في مباراة الجولة الأولى خارج أرضه بأربعة أهداف مقابل هدفين بينما نصر حسين داي فاز على بترو أتلتيكو بهدفين مقابل هدف.

يلا شوت | رابط سريع مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر بدون تقطيع اليوم الكونفيدرالية | كورة اون لاين |

ومن المتوقع أن يخوض المدرب كريستيان جروس المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش

في خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة

في خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما ومحمود كهربا وإبراهيم حسن

في خط الهجوم: خالد بو طيب

ويأتي ترتيب المجموعة قبل بداية الجولة الثانية كالتالي:

1- جور مايا: 3 نقاط

2- نصر حسين داي: 3 نقاط

3- بترو أتلتيكو: بدون نقاط

4- الزمالك: بدون نقاط

وجاءت قائمة الزمالك للمباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" – عماد السيد

الدفاع: عبد الله جمعة – بهاء مجدي – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام - حمدي النقاز.

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد عنتر – يوسف إبراهيم "أوباما" – إبراهيم حسن – محمود عبد المنعم "كهربا" – أيمن حفني

الهجوم: حميد أحداد – عمر السعيد – خالد بوطيب