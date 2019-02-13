شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تعود للقاهرة اليوم بعد مواجهة سيمبا التنزاني بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود بعثة الأهلى ظهر اليوم، الأربعاء، للقاهرة قادمة من تنزانيا بعد مواجهة فريق "سيمبا" فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، وتعود البعثة بعد رحلة طيران شاقة استغرقت قرابة الـ7 ساعات ونصف ساعة تخللها ساعة ترانزيت فى العاصمة الكينية نيروبى ويترأس البعثة المهندس خالد مرتجى عضو مجلس الإدارة، ومن المقرر أن يحصل الفريق على راحة من التدريب اليوم على أن يبدأ غدًا، الخميس، الاستعداد لمباراة الإنتاج الحربى فى بطولة الدورى الممتاز والتى يسعى خلالها المارد الأحمر لمواصلة الانتصارات المحلية بهدف الضغط على أهل القمة والحفاظ على أمال الفريق الضعيفة فى التتويج ببطولة الدوري.

وأكد الأورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق أنه أغلق مباراة سيمبا تمامًا حيث بدأ التفكير فى مباراة الإنتاج الحربى، موضحًا أنه "قدر" الأهلى أن يلعب وسط هذه الظروف الصعبة فالفريق يصل من تنزانيا ظهر اليوم بعد رحلة طيران صعبة للغاية وظروف مناخية قوية ليلعب مباراة قوية فى الدورى المحلى قبل أقل من 72 ساعة، وتحدث لاسارتى على أن ما يجده فى مصر لا يجد له مثيل فى العالم كله بشأن الارتباطات المزدحمة والتى كان لها دور بشكل أو بأخر فى تعرض أكثر من لاعب بالفريق للإصابة، مُتمنيًا اختفاء ظاهرة "زحمة" المباريات بهذا الشكل الغريب حتى يلتقط أنفاسه من مباراة لأخرى.