شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الفني لدجلة فى ورطة بعد إصابة هلال وخالد قبل مواجهة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى لفريق وادى دجلة، أزمة بعدما تعرض ثنائى الفريق محمد هلال ورمزى خالد للإصابة، فيما يغيب السنغالى إبراهيما نداى عن مواجهة مصر المقاصة المقرر لها الإثنين 18 من الشهر الجارى، على استاد المقاولون العرب، فى إطار منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وتعرض محمد هلال للإصابة فى العضلة الخلفية، فيما يعانى رازمى خالد من الإصابة فى عضلة السمانة، كما تعرض نداى للإيقاف بعدما حصل على البطاقة الصفراء الثالثة فى المباراة الماضية أمام الاتحاد السكندرى، والتى انتهت بفوز زعيم الثغر بنتيجة 3/1، ليغيب إبراهيما عن المواجهة المقبلة أمام المقاصة.

ويحتل وادى دجلة المركز 17 بجدول الدورى، برصيد 20 نقطة، فيما يحتل الفريق الفيومى المركز الخامس برصيد 31 نقطة.