النشرة الرياضية| الأهلي يسقط في تنزانيا.. وأزمة تأجيل مباراة بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم على الساحة الرياضية عن يوم الثلاثاء الموافق 12 فبراير 2019.
دويدار: الزمالك يستحق الدوري.. ونادم على التفكير في اللعب للأهلي
اتحاد الكرة يكشف لمصراوي موعد ظهور الـvar في أمم إفريقيا
فرانس فوتبول تختار الأهلي ضمن أفضل 30 ناديا بالعالم
الأهلي يسقط بهدف أمام سيمبا ويُعقد موقفه بمجموعات دوري الأبطال
كيف يتأهل الأهلي؟ 3 سيناريوهات للتقدم كمتصدر.. واحتمالية الوصافة قائمة
اتحاد الكرة يعلن إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز في الكأس بدلا من الدوري
الأهلي: ملتزمون بالجدول.. وأي قرار ناتج عن اجتماع الأربعاء "باطل"
بيراميدز: تبديل موعد مباراتي الأهلي يؤدي لتكافؤ الفرص
اتحاد الكرة لمصراوي: لا نعاند الأهلي
بيراميدز: هل سيلتزم الأهلي ببيانه "التاريخي" أم سيلعب مباراة الكأس؟
اتحاد الكرة: لا يمكن التقليل من الأهلي.. وأياً كان التصعيد فهناك لوائح
رئيس الاتحاد: اتحاد الكرة لم يناقش مع الأندية مواعيد كأس مصر
تقارير: رونالدو يحدد موقفه من انتقال صلاح ليوفنتوس
دوري الأبطال.. سان جيرمان يوقف صحوة مانشستر "سولسكاير".. وروما يتخطى بورتو
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