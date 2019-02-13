رياضة | قنوات مجانية تنقل موقعة ريال مدريد وأياكس في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قنوات مجانية تنقل موقعة ريال مدريد وأياكس في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون المدريديستا على موعد مع مباراة نارية بين ريال مدريد وفريق أياكس أمستردام وذلك مساء اليوم الأربعاء والموافق 13/2/2019 في مباراة ذهاب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويلعب فريق ريال مدريد مباراته مع أياكس أمستردام على ملعب أمستردام أرينا وذلك مساء الأربعاء في تمام الساعة 10:00 بتوقبت مدينة القاهرة و11:00 بتوقيت مكة المكرمة و12:00 بتوقيت دولة الإمارات.

وكان فريق ريال مدريد قد تأهل لهذا الدور عقب تصدر مجموعته برصيد 12 نقطة بينما فريق أياكس جاء في المركز الثاني بمجموعته برصيد 12 نقطة خلف بايرن ميونيخ.

وستكون مباراة الإياب بين الطرفين على ملعب السانتياجو برنابيو يوم 5 مارس المقبل في تمام العاشر مساءاً بتوقيت مدينة القاهرة.

- تشكيلة مباراة ريال مدريد المتوقعة:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: مارسيلو - سيرخيو راموس - ناتشو - ألفارو أودريوزولا

خط الوسط: داني سيبايوس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيمه - لوكاس فاسكيز

وستنقل مباراة ريال مدريد مع أياكس أمستردام في دوري أبطال أوروبا عبر قناة بي إن سيورت 1 HD بصوت المعلقين رؤوف خليف وخليل البلوشي.

وستكون مباراة ريال مدريد مع أياكس أمستردام مذاعة عبر عدة قنوات مفتوحة مثل؛ قناة RMC Sport 1 بجانب قناة SuperSport 6 africa، والقناة الكرواتية HRT 2 والقناة المجرية M4 Sport.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة ريال مدريد مع أياكس الهولندي بدور الستة عشر من دوري الأبطال عبر البث المباشر والحي على موقع الخليج 365 الرياضي.