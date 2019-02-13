اونلاين | بث مباشر لحظة بلحظة| مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي الأربعاء 13-2-2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر لحظة بلحظة| مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي الأربعاء 13-2-2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تقدم "الخليج 365"، خدمة البث المباشر لمباراة الزمالك ونصر حسين داي الجزائري، الأربعاء 13 فبراير، ضمن مباريات الجولة الثانية، لدور المجموعات في الكونفدرالية الأفريقية، الساعة التاسعة مساء.
تقام المباراة على استاد برج العرب بالإسكندرية، ويمكن مشاهدة المباراة على قناة النيل للرياضة الأرضية، القناة الثانية الأرضية، وقنوات "بي إن سبورت".
وقال "جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال المؤتمر صحفي الذي عقد اليوم، أن المشوار لا يزال طويلًا في الكونفدرالية، والفريق يحارب في كل مباراة لأجل تحقيق الفوز، وأكد أن الفريق المطلوب منه الدفاع بصورة جيدة أمام بطل الجزائر، لتحقيق الفوز وتعويض خسارة المباراة الأولى.
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