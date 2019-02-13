تعرف على موعد مباراة أياكس ضد ريال مدريد فى دوري أبطال أوروبا

يخوض فريق ريال مدريد مباراته الأولى فى دورى أبطال أوروبا لعام 2019، عندما يحل ضيفًا على أياكس أمستردام الهولندي في ذهاب دور الـ16 من البطولة المتوج بها فى آخر 3 سنوات.
ويحل ريال مدريد ضيفًا على أياكس أمستردام فى العاشرة مساء اليوم، على ملعب "يوهان كرويف أرينا" وتذاع المباراة على قناة beIN Sports HD1
وتأهل ريال مدريد بعد احتلال صدارة المجموعة السابعة على حساب روما وفيكتوريا بلزن وسيسكا موسكو، بينما وصل أياكس إلى هذا الدور باحتلاله المركز الثانى فى المجموعة الخامسة خلف بايرن ميونخ المتصدر.
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