شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يحذر النجوم من نشوة الإسماعيلى بعد العودة لدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر أحمد سامى المدير الفنى لنجوم إف سى، لاعبى فريقه من الروح المعنوية العالية التى يتمتع بها لاعبو الإسماعيلى فى المباراة التى ستجمعهما يوم السبت 16 فبراير المقبل، على استاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وأكد سامى للاعبى فريقه، أن الدراويش سيكونون فى حالة معنوية عالية خاصة بعد قرار الاتحاد الأفريقى "كاف" برفع الإيقاف عنهم وعودتهم لدورى أبطال أفريقيا، الأمر الذى سيتسبب فى صعوبة المواجهة.

ويحتل الإسماعيلى المركز العاشر بجدول الدورى برصيد 24 نقطة، فيما يحتل النجوم المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة.