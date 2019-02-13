شكرا لقرائتكم خبر عن رفض إقامة مباريات الأهلى باستاد المقاولون لأسباب أمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفضت الجهات الأمنية إقامة المباريات المقبلة للأهلى فى الدورى على استاد المقاولون العرب.

كان الأهلى يخوض مبارياته على استاد السلام قبل أن يتم إغلاقه بسبب أعمال الصيانة به قبل بطولة أمم افريقيا المقبلة التى تستضيفها مصر.

وتنطلق بطولة أمم أفريقيا 2019 فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.