مبابي يقود سان جيرمان لإسقاط مانشستر يونايتد في أولد ترافورد

كووورة
استطاع باريس سان جيرمان، أن يحقق فوزا مهما على مانشستر يونايتد، بهدفين نظيفين، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، على ملعب أولد ترافورد.
وجاءت أهداف باريس سان جيرمان عن طريق كيمبيمبي ومبابي في الدقيقتين 53 و60، ليضع النادي الفرنسي قدما في ربع النهائي، قبل مباراة العودة في السادس من مارس المقبل، بملعب حديقة الأمراء.
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