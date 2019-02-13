رياضة | الصراع يشتد بين ريال مدريد وبرشلونة على صفقة "الهداف"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصراع يشتد بين ريال مدريد وبرشلونة على صفقة "الهداف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية ألمانية بأن ريال مدريد دخل الصراع مع برشلونة على صفقة الهداف الصربي لوكا يوفيتش وذلك بعد أن كشفت تقارير ألمانية عن توصل برشلونة لاتفاق مع ممثلي نجم آينتراخت فرانكفورت لضمه في الموسم المقبل.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية نقلاً عن صحيفة بيلد الألمانية اليوم بأن ريال مدريد تقدم بعرض رسمي قيمته 45 مليون يورو لضم اللاعب المعار من بنفيكا البرتغالي إلى آينتراخت فرانكفورت.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مسؤولي الملكي اتخذوا خطوة جادة في الصفقة التي يعتبرها مهمة لدعم هجومه في ظل التألق اللافت ليوفيتش صاحب الـ21 عاما.

وكشفت الصحيفة الإسبانية بأن يوفيتش سيكمل بنهاية الموسم الجاري عامين في فرانكفورت على سبيل الإعارة من بنفيكا الذي يمتلك عقد اللاعب إلا أن عقد الإعارة يتضمن بندا يسمح للنادي الألماني بالشراء النهائي لعقد يوفيتش.

يذكر أن يوفيتش يتصدر هدافي الدوري الألماني برصيد 14 هدفا بينما سجل 5 أهداف إضافية في بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم.