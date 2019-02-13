رياضة | رئيس ريال مدريد يدلي بتصريحات نارية ويبعد هازارد عن الملكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس ريال مدريد يدلي بتصريحات نارية ويبعد هازارد عن الملكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني بنجم الفريق كريم بنزيما وأكد بأنهم يمتلكون أفضل مهاجم في العالم، كما كشف بأن طموحه أن يحصل الريال على لقب نادي القرن الحادي والعشرين.

وقال بيريز في تصريحاته التي نقلها موقع البرنابيو الإسباني :" الوسائل الرقمية ستحول الأندية إلى أندية كبيرة، الأندية العظيمة هي التي تمتلك تاريخ عظيم اولاً وأيضاً على إنجازات وثقافة وقيم، لهذا يُمكننا أن نقول ان ريال مدريد هو أعظم الأندية، لدينا أكثر من 500 مليون مشجع حول العالم".

وأضاف: "هناك العديد من الأندية العظيمة في العالم حالياً ولكل نادي طريقة عمل خاصة، أنا أحترم هذه الأندية لما قدمته لعالم كرة القدم، احب الأندية التي تسعى للتطوير دائماً".

وتابع: "الحالة الاقتصادية للأندية مهمة كما أن الحالة الرياضية مهمة أيضاً، يجب إيجاد التوازن من اجل النجاح وهذا ما نقوم به في ريال مدريد منذ ان تولى بيرناربيو رئاسة النادي".

وأردف قائلا : "نتعاقد مع أفضل اللاعبين في العالم وفي إسبانيا للنجاح رياضياً وهذا يُسبب نجاح اقتصادي، ولدينا الكانتيرا، حيث توجد المواهب وهي مدرسة كرة قدم تصنع هوية للاعبين، هذا الخليط جعلنا النادي الأفضل في العالم".

واستطرد قائلا : "عانينا من لحظات صعبة في البداية ولكن في النهاية نجحنا في عمل مشروع قوي جداً وحققنا الإنجازات ونريد الاستمرار بتحقيق الإنجازات وهذا ما نعمل لأجله".

وواصل: "لا يُمكننا فصل الرياضة عن الاقتصاد، هذا ما جعلنا نساهم على جميع المستويات الرياضية والمجتمعية وهذا ما ساعدنا على بناء سمعة قوية لريال مدريد في العالم".

وتابع بيريز حديثه قائلاً : "لا أحب التحدث عن أمور الأندية الأخرى وكيف تُدار ونحترم الجميع ولكن في ريال مدريد لدينا هدف مهم جداً وهو التحسن يومياً، جميع المحترفين الذين نملكهم هنا يملكون الإرادة وليس فقط في الملعب ولكن في جميع أنحاء هذا النادي، هذه المؤسسة التي نملكها".

وأضاف : "لقد حققنا 4 بطولات أوروبية في 5 مواسم وهدفنا هو ابقاء رغبة الفوز هذه دائما"ً.

وعن بدايته مع الريال، قال: "قمت بعمل بأمور كبيرة جداً في ريال مدريد عندما تم انتخابي رئيساً في عام 2000، قمت بدفع ديون النادي وقمت بتغيير الكثير من الأشياء، لقد وضعت استراتيجية جديدة".

وتابع: "تعاقدت مع أفضل لاعبي العالم، زيدان وفيجو ورونالدو وبيكهام وأوين وغيرهم وكان هدفي دائماً عدم وجود المستثمرين في ريال مدريد وبقاء النادي ملكاً للأعضاء والجمهور فقط".

وواصل: "لا نريد الإنفاق لمجرد الإنفاق ولن نقوم بذلك، لدينا بالفعل أفضل اللاعبين في العالم، مودريتش حقق الكرة الذهبية وجائزة الأفضل ولدينا عدد كبير جداً من المرشحين في جميع الجوائز، هذه الأمور تتحدث عنا وعن ما نملك من لاعبين".

وأكمل حديثه قائلاً :" دائماً ما اسمع اننا بحاجة لمهاجم جديد بالرغم من امتلاكنا أفضل مهاجم في العالم كريم بنزيما، استراتيجيتنا الآن هي التعاقد مع المواهب الذين لديهم القدرة ليصبحوا أفضل لاعبين في العالم مثل ڤينيسيوس و رودريجو وغيرهم".

وأردف قائلاً : "هناك علاقة حب بين ريال مدريد والكرة الذهبية تماماً كعلاقتنا الجميلة مع دوري الأبطال، لقد حققنا أربعة بطولات في السنوات الخمس الماضية ولاعبين ريال مدريد حققوا الجائزة في الثلاث سنوات الماضية ولوكا حققها لما قدمه ولاداءه، هو أسطورة ريال مدريد وجزء من تاريخنا".

وتابع حديثه : "نحن نريد أن يبقى ريال مدريد أفضل نادي في العالم، نريد حقيق المزيد من الإنجازات، نريد تجديد ملعب السانتياجو برنابيو، سيكلف الكثير من المال ولكنه سيقوم بمساعدتنا بالتطور وهذا ما نطمح له دائماً".

وأضاف: "لقد بدأنا في ريال مدريد بإستخدام العالم الرقمي في التواصل مع المعجبين ولدينا الان 313 مليون متابع على منصات التواصل الاجتماعي، نحن بمرتبة عالية عالمياً من هذه الناحية، جميع الأندية تعرفنا جيداً وتعرف إنجازاتنا وحجم نجاحاتنا، كل نادي يمتلك تاريخه وله شخصيته وريال مدريد له تاريخ خاص جدا"ً.

وعن ريال مدريد في عام 2030 ، قال بيريز: "ريال مدريد هو نادي القرن العشرين ونريد أن يكون نادي القرن الواحد والعشرين أيضاً، هذا ما نعمل عليه يومياً، نريد أن يكون ريال مدريد الأفضل دائماً، نحن لدينا الموارد الاقتصادية والاستقرار لنصنع مستقبلاً رائعا"ً.

وواصل: "في عام 2030 ريال مدريد سيكون نادياً عصرياً ويعمل مع العالم الرقمي بشكل جيد جداً ونريد التوسع في هذه المجالات وأن نتواصل مع مشجعينا في جميع أنحاء العالم بشكل أفضل".

واختتم بيريز تصريحاته قائلاً : "نريد امتلاك أفضل ملعب في العالم، سيكون البيرنابيو الجديد شيئاً رائعاً و سوف يساعدنا على التطور، نريد البقاء كأفضل نادي".