رياضة | توتنهام يستقر على بديل يورنتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توتنهام يستقر على بديل يورنتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن رغبة توتنهام الإنجليزي في تعزيز صفوفه بصفقة جديدة من ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة ميرور البريطانية أن توتنهام يدرس التعاقد مع دانييل ستوريدج نجم ليفربول في صفقة مجانية خلال الصيف المقبل.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن عقد ستوريدج ينتهي في الصيف المقبل وعلى الرغم من ذلك لا يهتم ليفربول بالتجديد له وذلك لخروجه من حسابات الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق في الموسم الحالي، حيث شارك فقط في 270 دقيقة بالبريميرليج هذا الموسم.

يذكر أن فيرناندو يورنتي نجم توتنهام مرشح للرحيل عن صفوف السبيرز في الصيف المقبل وييكون ستوريدج هو البديل المثالي له.