رياضة | موعد مباراة الزمالك ونصر حسين داي في الكونفدرالية الإفريقية اليوم الأربعاء 13/2/2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الزمالك ونصر حسين داي في الكونفدرالية الإفريقية اليوم الأربعاء 13/2/2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق الزمالك مباراة نارية وصعبة ضد نصر حسين داي الجزائري مساء اليوم الأربعاء وذلك في الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".

وسيلتقي فريق الزمالك مع نصر حسين داي على ملعب برج العرب بالإسكندرية وذلك مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وكان فريق الزمالك قد خسر من جورمايا في مباراة الجولة الأولى خارج أرضه بأربعة أهداف مقابل هدفين بينما نصر حسين داي فاز على بترو أتلتيكو بهدفين مقابل هدف.

ويأتي ترتيب المجموعة قبل بداية الجولة الثانية كالتالي:

1- جور مايا: 3 نقاط

2- نصر حسين داي: 3 نقاط

3- بترو أتلتيكو: بدون نقاط

4- الزمالك: بدون نقاط

وسيكون لقاء الزمالك مع نصر حسين داي في الكونفدرالية الإفريقية مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 3 HD.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي في كأس الاتحاد الإفريقي عبر موقع الخليج 365 الرياضي.