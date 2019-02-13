رياضة | موعد مباراة حسنية أغادير ونهضة بركان في الكونفدرالية الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة حسنية أغادير ونهضة بركان في الكونفدرالية الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون الجمهور المغربي على موعد مع مباراة قوية ستجمع بين فريقي حسنية أغادير ونهضة بركان وذلك اليوم الأربعاء في مباراة الجولة الثانية من المجموعة الأولى ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وسيلتقي فريق نهضة بركان مع حسنية أغادير على الملعب البلدي ببركان مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مدينة القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وكان فريق حسنية أغادير قد تعادل مع الرجاء بهدف لمثله بينما نهضة بركان هو الآخر قد تعادل مع أوتوهو بهدف لمثله في مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويأتي ترتيب المجموعة قبل بداية الجولة الثانية كالتالي:

1- نهضة بركان: نقطة

2- الرجاء البيضاوي: نقطة

3- حسنية أغادير: نقطة

4- أوتوهو: نقطة

وستكون مباراة حسنية أغادير مع نهضة بركان في مباراة بنكهة مغربية الجولة الثانية من دور المجموعات مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 4 HD بصوت المعلق جواد بده.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة حسنية أغادير مع نهضة بركان عبر موقع الخليج 365 الرياضي بث مباشر.