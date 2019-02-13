رياضة | ماتيتش : مانشستر يونايتد تأثر بإصابة لينجارد ومارسيال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماتيتش : مانشستر يونايتد تأثر بإصابة لينجارد ومارسيال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار نيمانيا ‏ماتيتش لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى أنه كان بالإمكان تقديم أفضل مما قدم الفريق أمام باريس سان جيرمان الفرنسي وخسارته بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، مؤكدا أن اللاعبين عليهم تحسين الأداء مباراة تلو الأخرى.

وأضاف ماتيتش في تصريحات صحفية : "‏فخور بفريقي فقد لعبنا كرة قدم جيدة في أوقات، وصنعنا بعض الفرص ثمة تفاصيل بسيطة علينا أن نتطور فيها وهذه التفاصيل تستغلها الأندية الكبيرة كما حدث اليوم".

وواصل : "‏‏قدمنا كرة قدم جيدة في أوقات لكن ذلك لم يكن كافيًا، لأن فريقهم يملك إمكانيات كبيرة أيضًا وعلينا الإشادة بذلك في الوقت الحالي".

وأكمل : "‏كان لخروج الثنائي مارسيال ولينجارد تأثير كبير، فهما لاعبين سريعين ومهمين خصوصًا بالنظر لأسلوب اللعب الذي ننتهجه في الفترة الأخيرة".

وتابع : "ماتا وأليكسيس قدما مباراة جيدة، ولكن كما ذكرت تفاصيل بسيطة نحتاج أن نتطور فيها ونكتسب خبرة أكبر".