رياضة | أول تعليق من سولسكاير بعد هزيمة مانشستر يونايتد أمام باريس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من سولسكاير بعد هزيمة مانشستر يونايتد أمام باريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ‏سولسكاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، إن الشوط الأول صار كما توقعه أمام باريس سان جيرمان، مشيرا إلى أن الفريقين حاولا التسجيل مبكرا خلال اللقاء.

وقال سولسكاير في تصريحات صحفية عقب هزيمة فريقه أمام سان جيرمان بثنائية في ذهاب دور الـ16 بدوري الأبطال: "الفريقان حاولا جس النبض بالبداية، وكانت هناك فترات جيدة لكننا لم نصل كثيرًا لمنطقة الجزاء. أما في الشوط الثاني فلم نؤدِ كما ينبغي".

وأضاف : "باريس سان جيرمان قدم مباراة مميزة واستحق الفوز، وسنذهب في مباراة الإياب لتسجيل هدفين، وعدم هز شباكنا مرة أخرى".

وواصل : "الفريق تأثر بإصابة مارسيال ولينجارد مبكرا، ولكننا نجهز البديل دائما ليكون على مستوى اللاعب الأساسي".