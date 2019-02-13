رياضة | موعد مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام في دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء 13/2/2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام في دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء 13/2/2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف نادي أياكس أمستردام على ملعبه نظيره ريال مدريد الاسباني وذلك مساء اليوم الأربعاء والموافق 13/2/2019 في مباراة ذهاب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي فريق ريال مدريد مع أياكس أمستردام على ملعب أمستردام أرينا وذلك مساء الأربعاء في تمام الساعة 10:00 بتوقبت مدينة القاهرة و11:00 بتوقيت مكة المكرمة و12:00 بتوقيت دولة الإمارات.

وكان فريق ريال مدريد قد تأهل لهذا الدور عقب تصدر مجموعته برصيد 12 نقطة بينما فريق أياكس جاء في المركز الثاني بمجموعته برصيد 12 نقطة خلف بايرن ميونيخ.

وستكون مباراة الإياب بين الطرفين على ملعب السانتياجو برنابيو يوم 5 مارس المقبل في تمام العاشر مساءاً بتوقيت مدينة القاهرة.

وسيتم نقل مباراة ريال مدريد مع أياكس أمستردام في دوري أبطال أوروبا عبر قناة بي إن سيورت 1 HD بصوت المعلقين رؤوف خليف وخليل البلوشي.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة ريال مدريد مع أياكس الهولندي بدور الستة عشر عبر البث المباشر والحي على موقع الخليج 365 الرياضي.