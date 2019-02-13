تعادل الوداد المغربي أمام ضيفه لوبي ستارز النيجيري في دوري أبطال أفريقيا

اسماء السيد - الرباط : اكتفى الوداد البيضاوي المغربي، الثلاثاء، بالتعادل السلبي أمام مستضيفه لوبي ستارز النيجيري، على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، لحساب الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى عن دور المجموعات.

ورفع الفريق المغربي رصيده إلى النقطة السابعة، في صدارة مجموعته، متقدماً على ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، بسبع نقاط، لكن مع أفضلية في نسبة الأهداف للفريق المغربي، متبوعين، في المركزين الثالث والرابع، بكل من لوبي ستارز النيجيري وأسيك ميموزا الإيفواري بأربع نقاط.

وكان ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي قد تعادل، الثلاثاء، سلبياً، أمام مستضيفه أسيك ميموزا الإيفواري، على أرضية ملعب روبير شامبرو بأبيدجان.

وضغط الوداد الرياضي مع بداية الشوط الأول من المقابلة التي قادها الحكم الغابوني إيريك أطوغو كاستان، غير أن غياب الفعالية وسوء تقدير مهاجميه والانكماش الدفاعي للخصم فوّت عليه تحويل عدد من الفرص، التي سنحت لكل من أوناجم والحداد والحسوني. وواصل الوداد في الشوط الثاني، ضغطه لكن من دون نتيجة.

وكان الفريق المغربي قد فاز في ضيافة لوبي ستارز قبل أسبوع، بهدف نظيف.

ويستضيف الوداد الرياضي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي برسم الجولة الخامسة، قبل أن يلعب في ضيافة أسيك ميموزا الإيفواري برسم سادس جولات دور المجموعات، المؤهل لدور الربع.

ويسعى الوداد الرياضي، الممثل الوحيد لكرة القدم المغربية في دوري أبطال أفريقيا، إلى الذهاب بعيدا في المنافسة، على أمل تكرار إنجاز 2017 حيث توج بطلاً للقارة في هذه المسابقة بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتة.