الليلة.. الزمالك يسعى لتصحيح مساره الإفريقي أمام نصر حسين داي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

يسعى فريق الزمالك لتصحيح مساره في كأس الكونفيدرالية الأفريقية عندما يُلاقي نصر حسين داي الجزائري.

ويستضيف ملعب الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية الزمالك ونصر حسين داي في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لكأس الكونفيدرالية الأفريقية في التاسعة مساء الأربعاء.

ولم يحصد الزمالك أي نقطة بعد بالمجموعة حيث خسر مباراته الأولى خارج ملعبه أمام جورماهيا الكيني 4-2، بينما فاز نصر حسين داي بمباراته أمام بترو أتلتيكو الأنجولي 2-1.

ويأمل الزمالك في تصحيح مساره بالبطولة والظفر بأول 3 نقاط له من أجل عدم تعقيد موقفه واستغلال عامل الأرض والجمهور لصالحه وعدم السقوط في فخ التعادل أو الخسارة المفاجئة.

وقال السويسري كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، بأن فريقه يحارب في كل مباراة من أجل تحقيق الانتصار، فالفريق يستهدف التتويج بكأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وشدد جروس على أنه يريد أن يفوز فريقه بهدفين على الأقل، ولا يستقبل أي أهداف بالمباراة، وطالب لاعبيه بضرورة الدفاع بطريقة جيدة والظهور بشكل أفضل من الذي ظهر به الفريق في لقاء جورماهيا.

وشهدت قائمة الزمالك عودة التونسي حمدي النقاز بعد الغياب مؤخرا بسبب الإصابة، بينما استبعد جروس كلا من محمد إبراهيم وحازم إمام وأحمد مدبولي و"زيزو" ومحمد حسن ومصطفى فتحي لأسباب مختلفة.

بطاقة المباراة:

الفريقان: الزمالك ونصر حسين داي.

الحدث: الجولة الثانية من دور المجموعات للكونفدرالية.

التوقيت: الساعة التاسعة مساءً.

الملعب: برج العرب بالإسكندرية.

القناة الناقلة: beIN SPORTS HD 3.