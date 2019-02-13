شكرا لقرائتكم خبر عن غرامة الـ 100 ألف تعيد العابثين للمزايين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعاد نادي الإبل النظر في حالات الغش التي تعرض لها بعض المشاركين في النسخة الـ3 من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، واشترط النادي في بيان له إعفاءهم من الحرمان الصادر بحقهم مقابل دفع غرامة قدرها 100 ألف ريال سعودي لصالحه.

وأوضح بيان رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين أن النادي راعى الملاك الذين تعرضوا لحالات غش أثناء شرائهم أو استعارتهم «الحلال» لتعزيز مشاركتهم، مضيفا أنه يمكن لمن وجد ضمن «حلالهم» إبل معبوث بها الإعفاء من الحرمان الذي يصدر بحقهم شريطة دفع الغرامة المالية.

وذكر البيان أن الـ100 ألف تدفع عن كل متن من الإبل المعبوث بها، مشددا على أنه لا يمكن للمشارك إدخال الإبل المعبوث بها إلى المهرجان في هذا العام أو الأعوام القادمة، بعد إيداع الغرامة في حساب نادي الإبل.

يأتي ذلك في وقت طرح فيه النادي مبادرة لفحص الإبل المشاركة وإتاحة المركز الطبي للمهرجان لإجراء الفحوصات على الإبل المشتراة، حسبما أعلن النادي في وقت سابق.