شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الطبي يتيح فحوصاته للمُلاك المشاركين بالمزايين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعلن نادي الإبل فتح أبواب مركزه الطبي لفحص الإبل المسجلة للمشاركة في منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وذلك استجابة لنداءات الملاك المطالبة بإتاحة الفحص لهم والاستفادة من التجهيزات الطبية التي يتمتّع بها النادي عقب انتشار المخاوف من تعرض مشترياتهم للعبث.

جاء ذلك في تصريح لعضو مجلس إدارة النادي والمتحدث باسم المهرجان فوزان الماضي، مبينا أن توجيهات رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين صدرت بإتاحة الفحص الطبي لدى اللجنة لملاك النياق المشتراة، مستثنياً فئة التلاد والإنتاج، وذلك وفق الاشتراطات التي وضعها النادي، موضحا أن النادي سيتواصل مع الملاك الراغبين في الكشف، فيما سيتاح لهم الفحص لدى اللجنة يومياً، ويجري التدقيق فيه مع الملاك، مؤكداً أن الأجهزة الدقيقة بالنادي تكشف حتى العبث القديم مهما كانت دقته.

وبيّن الماضي أن اشتراطات الفحص تتطلب أن يكون مشاركاً في إحدى الفئات، وعليه أن يحضر بطاقة المشاركة، ولا يسمح بالكشف لغير المشارك، كما يحضر المالك البكرة أو الناقة التي يريد فحصها على سيارة نقل مخصصة، ويمنع دخول صاحبها، ويسلّمها لفريق المهرجان الذي سيقوم بفحصها.

ولفت إلى أن المالك سيوقع تعهداً بأن الفحص لا يعفيه من فحص النادي لاحقاً قبل الدخول للمشاركة، وذلك لحمايتها من العبث عقب الفحص، مشيراً إلى أن النادي حدد رسوم الفحص بـ5 آلاف ريال للرأس الواحد، تحوّل على حساب النادي الرسمي.