شكرا لقرائتكم خبر عن (بصمة) الشلهوب هدف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) واصل اللاعب الهلالي محمد الشلهوب إبداعاته الفنية في كل مباراة يشارك فيها مع الزعيم رغم أنها دقائق معدودة، إلا أن المبدع والخلوق داخل وخارج الملعب محمد ‏الشلهوب يضع له بصمة في هذه الدقائق القليلة والتي كان آخرها في مباراة فريقه التي أقيمت مساء أمس أمام فريق القادسية، عندما صنع كرة استغلها اللاعب علي البليهي وسجل منها الهدف الرابع والأخير لفريقه.

واصل اللاعب الهلالي محمد الشلهوب إبداعاته الفنية في كل مباراة يشارك فيها مع الزعيم رغم أنها دقائق معدودة، إلا أن المبدع والخلوق داخل وخارج الملعب محمد ‏الشلهوب يضع له بصمة في هذه الدقائق القليلة والتي كان آخرها في مباراة فريقه التي أقيمت مساء أمس أمام فريق القادسية، عندما صنع كرة استغلها اللاعب علي البليهي وسجل منها الهدف الرابع والأخير لفريقه.

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