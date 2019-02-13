شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة الرياضة» و«التعليم» تدشنان «دوري المدارس» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

يدشن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ووزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، دوري المدارس، اليوم (الأربعاء)، في ثانوية عرقة بمدينة الرياض، تحت شعار «جيل اليوم يصنع إنجازات المستقبل»، بحضور عدد من الرياضيين والتربويين، ومشاركة عدد من نجوم الكرة السعودية.

وسينطلق دوري المدارس على مستوى 47 محافظة ومنطقة في المملكة، بدءا من (الأحد) القادم، على ما يقارب 200 ملعب من ملاعب المدارس وأندية الأحياء، وسط إشراف عدد من التربويين الرياضيين المختصين، كما سيتضمن الدوري برامج مصاحبة لاكتشاف الموهوبين، وبرامج تأهيل للمدربين والحكام في المراحل الختامية من الدوري.

وستقام المرحلة التمهيدية في المحافظات والمناطق الـ47، ثم تقام التصفيات على مستوى المناطق التي ستختتم بتتويج بطل المنطقة للمرحلة المتوسطة، وبطل للمنطقة من المرحلة الثانوية من المناطق الإدارية الـ16، فيما ستكون المرحلة النهائية بطولة مجمعة لأبطال المناطق في إحدى المدن للتتويج على مستوى المملكة.

وكانت اللجنة المنظمة لدوري المدارس، أكملت كافة الترتيبات الخاصة بتدشين الدوري، وأتمت جميع الجوانب التنظيمية الفنية والإدارية والإعلامية لبدء المنافسات في محافظات ومدن المملكة، في حدث رياضي كروي كبير تشهده ملاعب مدارس التعليم العام.