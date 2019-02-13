عمرو وردة نمبر 1 فى الدورى اليونانى

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جدة - عمرو شويل توج الدولى المصرى عمرو وردة لاعب أتروميتوس، اليوم الثلاثاء، بجائزة افضل لاعب محترف فى الدورى اليونانى عن الموسم الماضى 2017-2018. وحصل وردة على الجائزة بعد أدائه الرائع مع اتروميتوس فى المومس الماضى، والذى انتقل إلى صفوفه معارا من باوك سالونيك، وهو ما جعل أتروميتوس يعيدون استعارة اللاعب هذا الموسم أيضا وخاصة فى ظل ابتعاد نجم منتخ بالفراعنة عن التشكيل الأساسى لباوك. وسجل عمرو وردة مع باوك الموسم الماضى 11 هدفا فى بطولتى الدورى والكأس وصنع 7 أهداف لزملائه.

جائزة عمرو وردة وردة والجائزة وردة يتسلم الجائزة

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