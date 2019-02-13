شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل جوردون بانكس والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفي حارس المرمى الإنجليزي جوردون بانكس المتوج مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم في كرة القدم 1966، عن عمر 81 عاماً، بحسب ما أعلنت عائلته، بينما وجّه العديد من الأسماء البارزة في تاريخ كرة القدم الثلاثاء، التحية إلى حارس وصفه الأسطورة البرازيلية بيليه بصديقه «الساحر».

ودافع بانكس عن مرمى بلاده في النهائي الشهير لمونديال 1966 عندما فازت إنجلترا على ألمانيا الغربية 4-2 بعد التمديد.

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