مهرجان سلطان بن زايد للقدرة ينطلق اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق اليوم في قرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم، الدورة الثالثة عشرة من مهرجان سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للفروسية - ركوب القدرة والتحمل، الذي ينظمه نادي تراث الإمارات بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس النادي، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وفي ظل بروتوكول وقوانين بوذيب لركوب القدرة والتحمل.

ويشهد المهرجان 5 سباقات دولية ومحلية، وقد خصصت جوائز قيمة للفائزين بالسباقات عبارة عن ثماني سيارات فاخرة ومبالغ مالية قيمة ودروع.

ويشهد المهرجان في يومه الأول اليوم المؤتمر الدولي الرابع لركوب القدرة والتحمل، الذي يحتوي على ندوة بعنوان «العلاقة بين الخيل والفارس - الجانب الإنساني»، وورشة عمل حول «جدولة السباقات ومدى تأثيرها الإيجابي والسلبي على توزيع المدربين للخيل خلال الموسم الخاص برياضة الفروسية»، بمشاركة الحكم الدولي عزير شيخ محمد ياسين من الهند، والحكم الدولي كريستيان لوزانو من فرنسا، والطبيب البيطري الدولي الدكتور جان لوي لوكليرك من فرنسا، والطبيب البيطري الدولي السويدي الدكتور هالفرد سومراش، والطبيبة البيطرية الإماراتية رولا حسن شعبان، والباحث في شؤون جدول المسابقات البريطاني الدكتور ديفيد جوهن ماري، ويدير الندوة والورشة الحكم الإماراتي الدولي محمد علي الحضرمي.

كما ستبدأ بعد ظهر اليوم نفسه إجراءات الفحص البيطري لسباق 100.91 كم محلي سيدات، يعقبه الفحص البيطري لسباق 242.15 كم دولي مفتوح «ثلاث نجوم» الذي ستكون انطلاقة يومه الأول «80.84 كم» صباح الغد، ويتبعه سباق 100.91 سيدات، وسيشهد ظهر غد الخميس الفحص البيطري لسباق 100.91 كم للخيول ذات الملكية الخاصة.

ووجه محمد مهير المزروعي مدير إدارة قرية بوذيب للفروسية شكره وتقديره لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان لدعمه اللامحدود ورعايته الكريمة للمهرجان مبيناً أنهم يعملون وفقاً لتوجيهات سموه من أجل أن يخرج المهرجان بما يليق بالمكانة التي تحتلها رياضة ركوب القدرة والتحمل في الإمارات والعالم، مؤكداً أن الاستعدادات جرت على الوجه الأكمل لانطلاق المهرجان واستقبال المشاركين والزوار.

من جهة أخرى تشارك إدارة الأنشطة في نادي تراث الإمارات بعدد من الفعاليات المصاحبة لمهرجان سلطان بن زايد آل نهيان الدولي لركوب القدرة والتحمل، وقال سعيد علي المناعي مدير إدارة الأنشطة في النادي، إن مشاركة الإدارة تتمثل في عدد من البرامج التراثية المصاحبة، التي تهدف لتعريف ضيوف المهرجان بتراث دولة الإمارات.