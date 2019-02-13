«الأولمبية» تبدأ زياراتها استعداداً لليوم الرياضي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت اللجنة الأولمبية الوطنية تفعيل الزيارات الميدانية مع اقتراب موعد النسخة الرابعة من «مبادرة اليوم الرياضي الوطني»؛ حيث ينطلق اليوم الرياضي الوطني في 7 مارس/آذار المقبل، بمشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، واستهلت اللجنة الأولمبية زيارتها بلقاء مجموعة من مديري المدارس والمراكز التعليمية المختلفة، ومراكز تأهيل أصحاب الهمم.

قام فريق من اللجنة الأولمبية الوطنية بجولة ميدانية شملت 4 مؤسسات منوعة؛ هي: مدرسة ند الحمر، ومدرسة الكواكب بمنطقة القرهود، ومدرسة جي اس اس، ومركز النور لتأهيل أصحاب الهمم؛ حيث تم استعراض أهم محطات اليوم الرياضي الوطني بنسخه الثلاث الماضية، التي حققت مشاركة مجتمعية كبيرة من كافة الهيئات والمؤسسات والجهات والأفراد، إضافة إلى مناقشة أبرز الأفكار التي اقترحها فريق العمل التنفيذي؛ لضمان مشاركة أكبر شريحة في الحدث، تماشياً مع الأهداف السامية للمبادرة، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتخصيص يوم رياضي تمارس فيه الأنشطة الرياضية في أجواء مفعمة بالحيوية والبهجة والسرور من دون التقيد بوقت أو مكان، ما أسهم في منح المبادرة طابعاً مختلفاً.

وأكد محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، أن «مبادرة اليوم الرياضي الوطني» هذا العام لها دلالة خاصة؛ نظراً لكونها تأتي مع «عام التسامح» في وطن وضع أسس الخير والسلام والمحبة على رأس أولوياته، وقال: «المبادرة رسخت أهدافها في النسخ الماضية بقوة؛ لتجني ثمار المودة والتعاون والمحبة في كل عام حين تتنافس كافة فئات المجتمع من مختلف الأعمار والشرائح على تنظيم فعاليات رياضية وغيرها».