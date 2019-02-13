علي صقر: تصريحاتي بحق مسؤولي الشارقة غير موفقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة:علي البيتي

قدّم علي صقر حارس مرمى فريق الإمارات اعتذاره لإدارة الشارقة، واعترف بأن تصريحاته الأخيرة لم تكن موفقة، وذكر أنه يحترم نادي الشارقة إدارة وجهازاً فنياً ولاعبين وجمهوراً، مشيراً إلى أنه مثال للفريق المتطور، واعتبر أنه مؤهل للتتويج بلقب الدوري، فيما وصف العنبري بأنه مفخرة للمدرب المواطن.

قال علي صقر حارس مرمى فريق الإمارات: التصريحات التي أدليت بها بعد مباراة الشارقة أعتقد أنها لم تكن موفقة، تحدثت عن احتفال بعض إداريي الشارقة عندما علموا أن فريقهم سيواجه الإمارات، ربما لم تكن المعلومة التي وصلتني دقيقة وأيضا في غمرة الحماس والتأثر بالأحداث في المباراة وخسارتنا في الدقائق الأخيرة بعد أن قدمنا مباراة كبيرة وكنا نستحق التأهل، تحدثت بطريقة غير لائقة عن إدارة الشارقة، وكما يقولون الاعتذار شيمة الكبار، وأنا أعتذر لإدارة الشارقة وبكل شجاعة أعترف بأني لم أوفق في تلك التصريحات.

وأضاف: عند انتهاء المباراة مباشرة يكون اللاعب متأثراً وهو ما زال لم يلتقط أنفاسه، ولذلك قد تصدر منه تصريحات غير موفقة ولكن في النهاية يجب على اللاعب أن يتجنب كل ما من شأنه أن يؤخذ عليه، إدارة الشارقة محل احترام وتقدير وهي إدارة تملك خبرة كبيرة وتعرف أن مواجهة أي فريق لن تكون سهلة وأن الإمارات ليس فريقاً ضعيفاً وليس من المعقول أن تحتفل إدارة بهذه الخبرة وفيها شخصيات تعتبر من رموز الكرة الإماراتية مثل محسن مصبح وغيره لمجرد أن فريقها سيواجه فريقاً ترتيبه متأخر في الدوري، فمنافسة الكأس مختلفة، وإدارة الشارقة وبما تملكه من رؤية وبعد نظر نجحت في بناء فريق قوي ينافس حاليا على لقب دوري الخليج العربي وأنا أنظر بالكثير من الإعجاب لهذا الفريق وما يقدمه من مردود في الدوري، وأعتقد أنه مؤهل للحصول على اللقب طالما أنه حقق كل هذه النتائج الجيدة وطالما أنه يضم هذه المجموعة المتميزة من اللاعبين.

وذكر حارس الإمارات أن مصلحة الدوري تتطلب أن يكون هناك بطل جديد بعد سيطرة أندية بعينها لسنوات طويلة دون أن تجد من يضع حداً لهذا الاحتكار، وأشاد علي صقر بالمدرب عبد العزيز العنبري ورأى أنه يعتبر مصدر فخر لكل مدرب مواطن ولكل لاعب مواطن، وقال في هذا الخصوص: عندما نشاهد مدرباً مواطناً يحقق كل هذه النجاحات من الطبيعي أن نفرح كلاعبين مواطنين، لأنه يعتبر عنواناً لنا أيضاً وليس للمدربين وحدهم.