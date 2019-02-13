10 ميداليات لمبارزة الإمارات في البطولة العربية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت حصيلة بعثة المنتخب الوطني للمبارزة بالبطولة العربية للشباب والناشئين المقامة حالياً بالكويت إلى 10 ميداليات، بواقع 5 ذهبيات وفضيتين و3 برونزيات بعد مرور 4 أيام من المنافسات، لتكون هذه الحصيلة هي الأفضل لمنتخب الإمارات للمبارزة خارجياً على مدار مشوار مشاركاته بالبطولات العربية للمبارزة للشباب والناشئين.

وشهدت البطولة سيطرة قوية من فتيات منتخب الإمارات للمبارزة على معظم ألقاب البطولة العربية للشباب والناشئين للمبارزة المقامة بالكويت حالياً تحت 17 سنة وتحت 20 سنة سواء كانت على المستوى الفردي أو المستوى الفرقي، وحصلت فتياتنا على 5 ميداليات ذهبيات وثلاث برونزيات وفضيتين متنوعة في مسابقات منافسات سلاح الشيش للناشئين تحت 17 سنة وللشباب تحت 20 سنة وسلاح سيف المبارزة - الايبيه، وسلاح السيف - السابر.

وتحظى البعثة بمتابعة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة لحظة بلحظة، ففي اتصال هاتفي لرئيس الاتحاد بالدكتورة هدى المطروشي رئيسة البعثة، أعرب عن فخره وسعادته الغامرة بإنجاز لاعبينا ولاعباتنا واعتلائهم منصات التتويج في البطولات الدولية، كما أشاد بجهود اللاعبين واللاعبات وحثهم على بذل ومضاعفة الجهود.

وتختتم البطولة اليوم بمنافسات سلاح الايبيه تحت 17و20 سنة فرق للشباب والفتيات، والتي يشارك فيها لاعبونا محمد المازمي وسيف أحمد ومايد محمد وعمر بالسلاح وخالد بالسلاح وشوق بلال وريم الشماع وفجر المرزوقي وعائشة عبيد.