ابن غليطة يتفوق بالنقاط في حواره مع محمد نجيب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حظيت المقابلة التلفزيونية التي أجراها الزميل محمد نجيب رئيس قنوات أبوظبي الرياضية مع المهندس مروان بن غليطة بمتابعة كبيرة من قبل الشارع الرياضي، حيث انقسمت الآراء بين معارض لكلام رئيس الاتحاد ومؤيد له، وإن كان هناك اتفاق على أن مروان بن غليطة مراوغ في تصريحاته مثل نجوم كرة القدم الكبار، وانتشرت صورة لمروان بن غليطة مع ثلاثة من أبرز نجوم العالم في كرة القدم سابقاً وحالياً وهم مارادونا ورونالدينو وميسي، وتم التعليق عليها بشكل طريف «أشهر أربعة مراوغين في العالم». ومن أبرز التعليقات التي وردت على «تويتر» تغريدة قاسم سلطان البنا رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي سابقاً حيث كتب فيها (هناك دول متقدمة في المجالات الرياضية على رأسها الدول الأوروبية وحتى دول عربية لم نقرأ يوماً أن كل مدينة بها مجالس رياضية تحدد سياسة الرياضة كما يحصل في دولة الإمارات).

وأورد الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم ورئيس نادي المدام على حسابه: «مروان متحدث لبق جدا ودافع عن اتحاده بذكاء شديد وأعتقد أن قناعات الكثيرين سوف تتغير بعد المقابلة، ومن وجهة نظري المقابلة جاءت في مصلحة ابن غليطة لأن المذيع لم يستطع مجاراة بلاغة وحضور وهدوء بومحمد».

وذكر ابن ثالث «ما أدري ليش محمد نجيب مركز على الاعتذار؟؟ ولا رئيس اتحاد قبل ابن غليطة حقق البطولة.. ثانياً ليش الكلام عن الاتحاد ؟ أم أن اللاعبين عندهم جماهير أنديتهم تدافع عنهم ؟ مع أن أكثر من نصف الإخفاق يتحمله اللاعبون».

وكتب الزميل محمد مبارك: «أعجبني كثيرا المحنك مروان بن غليطة وهو يشيد ويدافع عن فريق عمله من لاعبين وإداريين وأعضاء مجلس الإدارة.. ثقافة يفتقدها البعض».

وقال صاحب الحساب الذي يحمل اسم ثعلوب: إن «ابن غليطة قدم درساً للإعلام الرياضي ودرساً في المهنية ودرساً في القيادة... طمعنا في إقالته: فقدم أوراق اعتماده وخرجنا بتساؤل: متى يتقاعد البعض؟».

وذكر محلل قناة دبي الرياضية طارق علي: «الشارع الرياضي في حرج حالياً لأنهم اكتشفوا أنهم مخطئون وفي أول اللقاء اكتشفنا وآخر اللقاء سنقتنع بأننا مخطئون... حتى لو اختلفنا معه لكن مهارة الإقناع موهبة وتدريب وهو فارق عن الكل».

واكتفى سعيد الهاجري بعبارات موجزة (محمد نجيب طلع من دور المجموعات ومروان بن غليطة وصل الدور قبل النهائي).

وكان هناك من انتقد برودة ابن غليطة في المقابلة وعدم اعتذاره رغم الإخفاق، وكتب سيف: «ابن غليطة مثل الدكتور الي ياه مريض فيه زكام وطلع من عنده بفشل كلوي».

وقال حساب «adel»: بعد المقابلة تأكد لنا أن بقاءه خطر على كرة الإمارات.