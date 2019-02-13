شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تحضيرات بطولة الطائرات اللاسلكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، يشهد «عام التسامح 2019» تنظيم بطولة العالم للطائرات اللاسلكية «الريموت كونترول» والتي تشهد مشاركة واسعة ونماذج متفردة وبرامج واسعة وعروضاً جوية مبهرة من كافة الدول المشاركة لتكون أشبه بمهرجان عالمي.

ولتعزيز الجانب التنظيمي والترويجي للبطولة ولتحقيق الهدف من الاستضافة والتنظيم فقد حرص نصر حمودة النيادي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية على تفقد العمل بمسرح البطولة بمنطقة اللسيلي وعقد اجتماع عمل ضم جميع رؤساء اللجان لتوزيع المهام وتحديد البرنامج الزمني للعمل المشترك وفي مقدمتها المؤتمر الإعلامي الموسع والمزمع عقدة ظهر السبت المقبل بمقر البطولة في «سكاي هوت ار سي» بمنطقة اللسيلي.

واستهل الاجتماع بكلمة لرئيس اللجنة المنظمة نصر النيادي والتي وجه خلالها الشكر والعرفان إلى سمو ولي عهد دبي لدعمه المستمر واللامحدود للرياضات الجوية عامة وللبطولة بشكل خاص ورعايته الكريمة للحدث الهام.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على أن الدعوة عامة ومجانية والتركيز على الجوانب الفنية والتنظيمية والترويج للحدث من خلال مختلف وسائل الإعلام كيفية استضافة العائلات خلال البطولة وتوفير الخدمات اللوجستية وإعداد برنامج سياحي للضيوف وإنشاء منطقة ألعاب للأطفال وركوب الخيل وجناح التراث.

وتضم اللجنة المنظمة كلا من نصر حمودة النيادي «رئيساً»، وعبدالله المنصوري نائب «رئيس اللجنة»، والنجم العالمي طارق السعدي «مدير البطولة»، ومنصور البلوشي «الراعي الذهبي»، وسالم أكرم الحوسني «رئيس لجنة العلاقات العامة والمواصلات»، وأحمد بن دميثان «رئيس اللجنة الفنية»، وعبدالله مراد «رئيس لجنة التنسيق والمتابعة»، وموسى جمعة «رئيس لجنة الاستقبال والإقامة».

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