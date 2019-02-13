أصداء متباينة لحوار ابن غليطة ومحمد نجيب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أثار حوار مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة مع محمد نجيب رئيس قنوات «أبوظبي الرياضية»، كثيراً من ردود الفعل، واستمر الجدل قائماً حول قرار هيئة الرياضة بإيقاف الدعم الشهري المستحق لاتحاد الكرة، حيث أكد مروان بن غليطة، أن «الهيئة» لايحق لها وقف الدعم الحكومي، لاسيما وأنها محطة «ترانزيت» يمر عبرها الدعم إلى الاتحاد، وردّ سعيد عبد الغفار الأمين العام ل «الهيئة»، مدافعاً ونافياً أنها مجرد «ترانزيت»، وأكد أنها مظلة لكل الاتحادات وتملك التأثير في هذا الدعم،.. وسيقع اتحاد الكرة في أزمة مالية في حال استمر إيقاف الدعم، وهو ما يفرض 3 سيناريوهات بالنسبة له وهي:

1- إيقاف دعم أندية الدرجة الأولى،

2- إيقاف تطبيق تقنية الفيديو،

3-عدم التعاقد مع مدرب أجنبي للمنتخب في الوقت الحالي.