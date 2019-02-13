بطولة فزاع تواصل منافساتها المثيرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت بطولة فزاع الدولية لرفعات القوة التي تقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، إثارتها في يومها الرابع، واستمر معها الكثير من المواقف الرائعة والإنجازات الكبيرة.

حقق البطل الإماراتي الدولي محمد خميس أول ذهبية للإمارات في البطولة التي تقام بمجمع ند الشبا لرياضي، وكانت في وزن ٩٧ رجال، بعد منافسة قوية خاضها مع الأردني معتز الجنيدي والمصري محمد أحمد، وفي بداية الجولة تقدم الأردني معتز الجنيدي وتصدر المجموعة برفعه ٢١٢ كغ بالرفعتين الأولى والثانية، قبل أن يقلب خميس الطاولة بآخر رفعة له، حيث رفع ٢٢٠ كغ ليحصد المركز الأول.

وفي وزن ٧٩ كغ سيدات، استمر عطاء اللاعبين المصريين، وحققت جيهان حسن ذهبية جديدة للمصريين، بتخطيها التركمانستانية ماياغوزال إيكييفا، والهندية سيتي محمودة. أما في وزن ١٠٧ كغ رجال، فقد نال سودنومبليجي إنخباير الصدارة، متفوقاً بفارق كبير على القرغيزستاني زيرغابرلك أوريبوف والعراقي عباس نيسان.

وكرّم اللاعبين كل من ماجد العصيمي رئيس اللجنة الآسيوية البارالمبية ومشعل العلي مدير الفعاليات في اقتصادية دبي ومحمد المزروعي من موانئ دبي العالمية.

وشهدت البطولة عدداً من المواقف الرائعة التي تناولت قصصاً للمتطوعين، ومنها:

- عائشة محمد الحمادي تطوعت منذ 4 سنوات في بطولات فزاع الدولية، كان العمر المتقدم لعائشة يسبب فراغاً كبيراً وعائقاً لها، إلا أن هيئة المجتمع أتاحت لها فرصة التطوع لأول مرة، وسرعان ما أحست عائشة التي لا تملك أطفالاً بأن أصحاب الهمم والمتطوعين هم أبناؤها.- زهراء يوسف اللعيبي أو «الملازم زهراء» عراقية تطوعت في بطولات فزاع الدولية منذ عامين، ولا تفوت أي بطولة أو فعالية تطوعية تخص أصحاب الهمم إلا وتبادر بالتطوع فيها.

وتقول زهراء إن قصة قريبها من أصحاب الهمم هي التي ألهمتها للتطوع ودفعتها لتقديم المساعدة لهذه الفئة من المجتمع، وتعد زهراء صاحبة شخصية قيادية قوية، وتساهم مع رفاقها المتطوعين الذين يصل عددهم قرابة ٢٠٠ متطوع في إنجاز العديد من المهام المتعلقة بالبطولة، ويشكلون ركناً أساسياً في إنجاح الحدث.