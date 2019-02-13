شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة بنصف قوته أمام الوحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يفتقد دبا أمام الوحدة أربعة لاعبين من عناصره الأساسية هم الأردني يوسف المراشدة، وحميد الماس، وياسر سالم، بسبب الإصابة، فضلاً عن البرازيلي دييجو داسيلفا بسبب عقوبة الطرد مما يصعب من مهمة دبا أمام الوحدة.

وكان دبا الفجيرة رفع وتيرة استعداداته لمباراته أمام الوحدة يوم الجمعة المقبل على استاد آل نهيان، ضمن الأسبوع الخامس عشر لدوري الخليج العربي، التي يأمل من خلالها «النواخذة» وضع حد لمسلسل الهزائم والنتائج غير المرضية التي جعلت الفريق قاب قوسين من العودة لدوري المظاليم.

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