3 سيناريوهات بينها إيقاف «الفيديو» ودعم «الأولى»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:علي نجم

ماذا أضاف اللقاء الإعلامي لرئيس اتحاد الكرة مروان بن غليطة، يوم أول أمس، مع الإعلامي محمد نجيب على «قناة أبوظبي الرياضية» لكرة الإمارات؟ هل خرج الشارع الكروي ب«مكتسبات»؟ هل «انتصر» ابن غليطة أم «خسر» محمد نجيب «إعلامياً»؟

الحوار الذي شغل الشارع الرياضي والكروي على وجه التحديد، كان صفراً لكل من رئيس الاتحاد أو حتى إعلامياً، حين لم ينجح الزميل المخضرم في كسب ما أراده أو كان الجمهور يسعى إليه من هذا الحوار، في حين لم يعترف رئيس الاتحاد بوجود إخفاق في «كأس آسيا 2019».

خرج الكل خاسراً، عبارة قالها أحد الزملاء بحسرة، وهو يتابع ما حصل على شاشة «قناة أبوظبي الرياضية»؛ لكن الحقيقة الثابتة، أن كرة الإمارات هي اليوم الخاسر الأكبر من كل ما يحصل سواء على المشهد العام أو حتى «خلف الكواليس» أو من وراء الستار.

تستر بالمربع الذهبي

كان «اتحاد الكرة» قبل بداية «كأس الأمم الآسيوية»، يُدرك أن هذه البطولة ستجلب له المجد أو مقصلة الرحيل؛ بالإقالة «المستترة» أو الاستقالة العلنية.

درب المنتخب الذي كان مملوءاً بالأشواك، أصاب الاتحاد بنزيف؛ لكنه لم يرتق إلى مستوى «الإعاقة»، خاصة بعدما نجح المنتخب (سواء بتوفيق من رب العالمين، أو حتى بدعاء من الوالدين، أو بضربة حظ) في تجاوز الدور ربع النهائي؛ بالفوز على منتخب أستراليا حامل اللقب، وبلوغ المربع الذهبي للمرة الثانية على التوالي، بعد نسخة 2015.

معادلة حسابية بسيطة، تمسك بها الاتحاد. المنتخب الحالي سيئ فنياً؛ لكن حسابياً، هذا المنتخب ومع المدرب الإيطالي زاكيروني «المغضوب عليه»، عادل إنجاز «أفضل منتخب»، وأفضل جيل في العقد الحديث، «منتخب 2015» مع المدرب مهدي علي في أستراليا.

قرار الهيئة هل يعد «حرباً أم تهديداً»؟

في ديسمبر/‏كانون الأول الماضي، عممت الهيئة العامة للرياضة، قرارها الشهير على اتحاد الكرة؛ والخاص بمنع الازدواجية في المناصب، منذ ذلك الحين أدرك «اتحاد الخوانيج»، أن رياح المعركة ضده بدأت تهب، وهو ما أشارت إليه «الخليج الرياضي» حينها، بأن مصير ثلاثة أعضاء بات على المحك، وأن تشريعات ال«فيفا» تشكل الدرع الواقية لمجلس الإدارة أو بالتحديد للثلاثي المُستهدف: خليفة الجرمن؛ وراشد الزعابي؛ ومحمد اليماحي.

لم يستخدم الاتحاد «منابر» الإعلام للرد؛ بل سلك السبل «القانونية» بالرد على خطاب الهيئة؛ حيث حرص المهندس مروان بن غليطة، على «هندسة» طريق «كلامي» تنسيقي مع رئيس الهيئة حتى يتلافى المأزق الذي يراه عبارة عن «مجرد مطب عابر».

ويبدو أن رياح التغيير هبت؛ رغم تمسك الرئيس والأعضاء بمناصبهم، ومقاعدهم، فلسان حالهم يقول: «نحن لم نفشل»، ويبدو السؤال الكبير اليوم، هل إيقاف الدعم المادي، «لي ذراع» أم ورقة ضغط، قد تدفع بالمهندس وكتيبته إلى الخروج من بيت اللعبة في الخوانيج؟

وسيبقى السؤال الذي يطرح نفسه، كيف يمكن لاتحاد الكرة أن يتعامل مع «العقوبات المالية» المفروضة عليه من قبل الهيئة، التي تمسكت بقرارها وفق ما جاء على لسان الأمين العام سعيد عبدالغفار، يوم أمس،؟

الخيار الأول، وربما «الأسهل» الذي قد يلجأ إليه الاتحاد مع بدء تطبيق العقوبات، هو إيقاف الدعم المادي عن أندية الهواة، والتي تحصل على ما قيمته 10 ملايين درهم سنوياً من اتحاد اللعبة.

كما قد يضع المسؤولون العديد من الخيارات؛ للتعامل مع تلك الأزمة، لعل أبرزها: تجميد تطبيق تقنية الفيديو؛ لتقليص حجم المبالغ، التي تدفع شهرياً، إضافة إلى تأجيل البت، وحسم هوية مدرب المنتخب الأول، خاصة وأن عقود الجهاز الفني من مدرب وطاقم مساعد تحتاج إلى مبالغ كبيرة.

مراقب خبير، يرسم سيناريو من 3 فصول:

الأول: استمرار فرض العقوبة المالية، حتى يتراجع الاتحاد عن موقفه، بعيداً عن أحقية الأعضاء بالتواجد أو بضرورة الاستغناء عن أحد مناصبهم.

ثانياً: عقد جلسة نقاش وتباحث بين رئيس الاتحاد مروان بن غليطة، واللواء محمد خلفان الرميثي، بعد عودة الأخير من السفر.

ثالثاً: اتصال يحسم الأمور، سواء بإعادة ضخ الأموال إلى خزائن الاتحاد، أو بسحب الثقة «المعنوية» من الاتحاد.

اتحاد الكرة: لدينا خصوصية ويجب استثناؤنا

وصل خطاب من اتحاد كرة القدم إلى الهيئة مؤرخاً ب(يوم 10 فبراير/ شباط الجاري)، متضمناً رد الاتحاد على كتاب الهيئة الأخير الذي عاود فيه المطالبة بتنفيذ (القرار رقم 44)، وأورد بأنه وبوصفه عضواً في الاتحاد الدولي (الفيفا) فإن هذا يحتم عليه عدم تعارض أنظمته وقوانينه مع النظام الدولي، وأن الاتحاد يمتلك خصوصية قد يختلف فيها عن بعض الاتحادات الأخرى؛ لذلك جرت العادة على استثنائه من بعض القرارات للمصلحة العامة التي يقتضيها سير العمل.

كما تضمن الرد أنه بشأن الازدواجية بين عضوية الاتحاد وأي منصب فني أو إداري في أحد الأندية، فقد خلت التشريعات الدولية من هذا الموضوع، كما لا يوجد أي مانع في النظام الأساسي لاتحاد الكرة في هذا الشأن، وأن اتحاد كرة القدم بصدد تعديل النظام الأساسي واللوائح الخاصة؛ لكي تتوافق مع قرارات الهيئة.