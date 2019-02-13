شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان لبراعم اليد والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظّم نادي خورفكان بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي التجمع الأول لبراعم كرة اليد بمشاركة أكثر من 100 لاعب يمثلون خمسة أندية هي: الشارقة واتحاد كلباء ومليحة والمدام وخورفكان.

وأكد إيهاب الدسوقي مدرب فريق البراعم والمدرسة أن المهرجان حقق فوائد واضحة للاعبين، وامتدح فكرة التجمعات لقدرتها الملموسة على ترسيخ ارتباط اللاعب باللعبة والانتقال من مرحلة التدريبات إلى المرحلة الأكثر تشويقاً المتمثلة في المباريات والتنافس والرغبة في الفوز، فضلاً عن الفوائد التي يجنيها المدرب بالوقوف على مدى جاهزية لاعبيه.

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