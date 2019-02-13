استعدادات مكثفة لختام بطولة أم القيوين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تختتم النسخة السادسة عشرة من بطولة أم القيوين لكرة القدم يوم السبت المقبل، برعاية سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين.

وعقدت اللجنة المنظمة العليا للبطولة اجتماعات في الفترة الأخيرة لمناقشة ترتيبات حفل الختام ووضع اللمسات الأخيرة على ختام الحدث الكبير، وعقدت مؤخراً اجتماعاً بحضور مروان شاهين رئيس لجنة العلاقات العامة والتشريفات وعبدالكريم محمد رئيس اللجنة الفنية ومحمد علي راشد رئيس اللجنة الأمنية ونبيل مسعود اليافعي مقرر البطولة وسيف جمعة بن ركاض عضو لجنة الاستقبال، وتمت مناقشة آخر الترتيبات والتجهيزات للنهائي خاصة أن البطولة حققت نجاحا كبيرا في النسخة الحالية من حيث المستويات المقدمة من الفرق المشاركة والحضور الجماهيري الكبير من قبل أبناء المنطقة.

وأوضح مروان شاهين أن التحضيرات على قدم وساق لإخراج حفل ختام البطولة بالصورة التي تليق بالحدث الذي يجد اهتماما كبيرا من قبل الجميع في المنطقة للنجاحات التي ظلت تحققها البطولة وقال إن حفل الختام سيحتوي على العديد من المفاجآت متمنياً التوفيق للفريقين طرفي المباراة النهائية للبطولة.

هذا وتحظى بطولة أم القيوين برعاية عدد من الشركات من ضمن فئة الراعي الماسي نجد بنك أم القيوين الوطني، مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، مجموعة عبدالله أحمد الموسى، كونن انترناشونال للاستشارات الهندسية، بنك الإمارات دبي الوطني، النابودة للسيارات، سنان هايبر ماركت، شركة المعبر للنقليات، غرفة تجارة وصناعة أم القيوين.

والراعي الذهبي شركة تي إم سي للمقاولات العامة ومركز اللولوهايبرماركت، والراعي الفضي فندق الشاطئ، فندق ومنتجع براكودابيتش، الشاهين للمقاولات البحرية، مقهى ومطبخ أم القيوين الشعبي، شركة موانئ هتشسيون أم القيوين المحدودة، الرميزان للذهب والمجوهرات، ماكدونالدز وكلية الأفق الجامعية.