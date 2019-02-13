ترويج عائلي للأولمبياد الخاص

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق فريق «آنجل وولف» بالتعاون مع اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 تحدي «تراي ويذ ريو» بهدف إبراز قدرات أصحاب الهمم وإصرارهم على صناعة المستحيل.

انطلق التحدي الذي يضم أفراد عائلة سيخوضون سبع سباقات ترايثلون في الإمارات السبع خلال سبعة أيام فقط. ويأمل نِك واتسون المقيم في دبي أن يساهم هذا التحدي في نشر رسالة الأولمبياد الخاص وتعزيز دمج أصحاب الهمم في المجتمع فضلًا عن تشجيع سكان الإمارات على ممارسة الرياضة .

يتألف فريق «آنجل وولف» من الأب نك وابنه ريو والأم ديلفاين والابنة تيا، كما ويطلق لقب الملاك على الابن ريو، بينما تحمل أخته الصغيرة تيا لقب الذئب الصغير، ويعد جميع أعضاء الفريق سفراء رسميين للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019.

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