شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يلتقي باختاكور في الملحق الآسيوي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يلتقي فريق النصر مع نظيره باختاكور الأوزبكي يوم الثلاثاء المقبل التاسع عشر من فبراير/ شباط الجاري على استاد آل مكتوم بنادي النصر ضمن مباراة الملحق الآسيوي المؤهل لدور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

وتأتي المباراة عقب فوز باختاكور الأوزبكي على نظيره القوة الجوية العراقي في مباراة الدور التمهيدي الثاني بنتيجة 2-صفر.

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