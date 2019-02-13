ختام مثير لبطولة الإمارات للمواي تاي الثانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: صديق عباس

اختتمت «بطولة الإمارات للمواي تاي» الثانية لعام 2019، التي نظمها «اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج» على مدى ثلاثة أيام بصالة نادي الجزيرة في أبوظبي، تزامناً مع «عام التسامح»، وشهدت البطولة مشاركة حوالي 200 لاعب ولاعبة، يمثلون 36 نادياً من مختلف مناطق الدولة، لمختلف الأوزان، أفرزت كوكبة من اللاعبين الصاعدين.

في ختام البطولة، قام ياسر سالم الساعدي، نائب رئيس «اتحاد المواي تاي» بحضور عدد من أعضاء الاتحاد، وضيوف البطولة، بتتويج الفائزين الأوائل في مختلف الأوزان، واتسمت مباريات البطولة بالقوة والإثارة، وكان أبرزها التحدي الكبير الذي جمع بين أمين المعتصم «نادي برايمل»، ومحمد البخاري «نادي كوبرا»، والذي انتهى بفوز لاعب منتخبنا المعتصم، فيما تواصلت الإثارة في المباراة، التي فاز فيها الدولي زكريا الجماري «نادي برايمل» في وزن تحت 60 كجم على اللاعب نولدي من صالة «كولثيوم».

وحصد الميداليات الذهبية في الجولة الختامية للبطولة: خالد المري «بريميل»، وأيوب أحمامو «براميل»، وبوجوخا «كوبرا»، وبوجدان «تي كي ما»، وكيريل من صالة «تي كي ما»، وزامان فيكتور «بور لايف»، وإلياس حبيب «برايمل»، وأمين بورخا «أكاديمية تاتين في أبوظبي»، ومصطفى الصلاق «كوبرا».

وفي الفئة الثانية (ب) أحرز الميداليات الذهبية: راشد السويدي «كوبرا»، وخالد الشواي «كاديمية ثاياكامب»، وصقر البان «كولثيوم»، ومروان الصاوي «برايمل»، ولاعب شرطة أبوظبي محمد الأنصاري، ولاعب فريق أبوظبي للمواي تاي أيوب بن زيدان، وسيف الشيباني «بلاتنيوم»، وهاجر الحمزاوي «برايمل».