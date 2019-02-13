شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد بن مكتوم يتصدر اليوم الافتتاحي لرماية الوحدات المساندة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدر الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم بطولة رماية الأطباق من الأبراج «الاسكيت» والتي تقام ضمن مهرجان الرماية السنوي التاسع للوحدات المساندة 2019 والتي يحتضنها نادي العين للفروسية والرماية والجولف.

جاءت الصدارة منفردة للشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم عقب نهاية الجولة الثالثة لليوم الأول من مسابقة «الاسكيت» التي يشارك فيها اللاعبون المحترفون وحدهم وبرصيد 72 طبقاً من أصل 75 طبقاً وبواقع (24 و24 و24 طبقاً)، فيما احتل المركز الثاني عبيد بن ضاوي الخاطري برصيد 70 طبقاً ثم سيف بن فطيس برصيد 69 طبقاً وتساوى في المركز الرابع كل من محمد حسن وخالد الظريف برصيد 66 طبقاً، ثم سعيد الظريف برصيد 61 طبقاً. وستستأنف منافسات اليوم الثاني برماية جولتين بإجمالي 50 طبقاً ثم النهائيات وفق القانون الدولي ويعقبها تتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.

وكما هو معروف فإن هناك تكريماً ينتظر الفائزين في جميع المسابقات ولجميع الفئات وذلك في الحفل الختامي يوم 23 بالمجمع الرياضي بمنطقة الريف بالعاصمة أبوظبي.

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