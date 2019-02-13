خضيرة يشكر رونالدو على «الصداع»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبّر النجم الألماني سامي خضيرة لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي عن شكره لزميله البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي عاصره أيضاً في ريال مدريد، رغم تسديد رونالدو كرة أصابت وجه خضيرة في مباراة الفوز على ساسولو بالدوري (3-صفر) مؤخراً. وحاول رونالدو في الدقيقة 60 عندما كان اليوفي متقدماً (1- صفر) السيطرة على كرة طائرة من مانزوكيتش في حافة منطقة الجزاء؛ لكن الكرة اصطدمت بيده، وعندما أدرك البرتغالي أن يده أنهت الهجمة ضربها بغضب لترتطم بوجه خضيرة الواقف على بعد بضع ياردات، وتسبب له صداعاً؛ لكن خضيرة نشر صورة على حسابه في «تويتر» بعد المباراة وكتب تحتها: «عدنا للفوز بأداء كبير من الفريق، شكراً على صداع المساء كريستيانو».