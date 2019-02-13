حمد الشحي يحقق حلمه في برشلونة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقى حمد الشحي، أحد رياضيي الأولمبياد الخاص الإماراتي المشارك في الألعاب العالمية التي تستضيفها الدولة في مارس/آذار المقبل، مع النجم جيرارد بيكيه أثناء تدريبات النادي الإسباني لكرة القدم في «الكامب نو» مؤخراً ليحقق بذلك حلمه الذي ظل يراوده منذ صغره.

وخلال هذا اللقاء الذي خطط له نادي برشلونة لمفاجأة الشاب الإماراتي، تبادل حمد الحديث مع النجم الإسباني حول كرة القدم، والتقطا صورًا تذكارية وهما يرتديان سوار الأولمبياد الخاص.

وكان حمد الذي يعد من أصحاب الهمم ولديه متلازمة داون، قد استلهم ممارسة كرة القدم وتعلق بها بالمشاهدة المستمرة لمباريات فريقه المفضل نادي برشلونة. وتمت هذه الزيارة نتيجة لوصول الفيلم الوثائقي الذي أعده الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبوظبي 2019 إلى برشلونة، بالتعاون مع نجم «اليوتيوب» الشهير لؤي ساهي، حيث يُسلط الفيلم المذكور الضوء على روح الإصرار والتحدي، مُستعرضاً العلاقة المميزة بين الشاب حمد ومدربه عمر الذيابي، وحديث الأول عن حلمه بزيارة نادي برشلونة الإسباني.

وانتشرت قصة الفيلم الوثائقي بشكل سريع، لتصل إلى برنامج «يلا سيلفي» على «يوتيوب»، البرنامج الذي يُقدم برعاية من الاتحاد للطيران، التي قررت بدورها تحقيق حلم حمد بالذهاب إلى برشلونة وإهدائه رحلة مدفوعة التكاليف.

كما وصلت قصة الفيلم الوثائقي أيضًا إلى نادي برشلونة الذي رحب بالشاب واستقبله وساعده على الالتقاء بأحد نجوم النادي. وإضافة إلى الحصول على قميص موقع، قام حمد بجولة في أرجاء النادي قبل مشاهدة المباراة القوية التي التقى فيها النادي مع نظيره فالنسيا، وتمكن فيها لاعب حمد المفضل ليونيل ميسي من إحراز هدفين.

ويُعد حمد، الشاب الاجتماعي من أكثر اللاعبين المحبوبين ضمن منتخب الأولمبياد الخاص الإماراتي لكرة القدم، وذلك بفضل مهاراته وشخصيته اللطيفة.